Después de un largo proceso judicial, condenan a 21 años a expareja de periodista que casi la mata.

Miguel Rozo fue condenado por tentativa de homicidio. Esto, tras dejar a su expareja, Paola Noreña, entre la vida y la muerte. La agresión ocurrió en abril de 2017 en las afueras de la universidad Minuto de Dios, en Bogotá.

“No nos quedemos calladas, denunciemos, pese a todo lo que pueda ocurrir, la verdad saldrá a la luz”, dijo la periodista que también era profesora de dicha universidad.

Ella reclamó a las autoridades que no se le haya juzgado por tentativa de feminicidio. Esto, porque de esa manera se estarían reivindicando los derechos de la mujer.

“A mí en este momento no me preocupa el tema de los años. Me preocupa es que se haga una reivindicación hacia la mujer y hacia los derechos que tenemos. En este caso que sea un delito tipificado como feminicidio", dijo.

También le puede interesar: