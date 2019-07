Polémica por el desnudo en campaña de aspirante al Concejo de Medellín

Ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Polémica por desnudo de aspirante al Concejo de Medellín en su campaña

La imagen está acompañada del lema "porque la transparencia no se menciona, se demuestra".

En esta época de elecciones las campañas electorales están desbordadas de creatividad, pues acuden a todo tipo de estrategias para lograr que todos hablen de su personaje.

Este caso no es la excepción, en las redes sociales se comparte y se comenta la última perla.

Se trata de una pieza publicitaria de una aspirante al Concejo de Medellín, que cumple su lema de "porque la transparencia no se menciona, se demuestra".

Así es, aparece desnudo, sentado en un butaco de madera y con un carriel que logra tapar sus partes íntimas.

El aspirante es Estéfano Santa Cruz, representante de la Alianza Social Independiente ASI.

Justamente Santa Cruz fue el que publicó en su cuenta de Twitter la imagen que desató la polémica.

Polémica por desnudo de aspirante al Concejo de Medellín. Esta es la foto:

Las reacciones

La imagen que está rotando por las redes sociales ha generado múltiples reacciones entre los internautas.

"No falta el man de los fetiches raros tipo: "Empelotémonos aquí y cantemos el himno de Antioquia", "No hay derecho a ser tan mañe, no mas por eso merece que se queme en las elecciones", Si algo tiene escondidijos es un carriel.".

Buenos días, qué opinan ustedes de la forma de hacer política de la Alianza Social Independiente, Estéfano Santa Cruz es aspirante al @ConcejoMedellin @noscogiolanoche #Ncln pic.twitter.com/BPa8e8EiRU — Liliana Castaño (@lilianacs93) July 29, 2019

La política paisa me desborda… pic.twitter.com/IfTyeq0xJM — A (@PrzAleja) July 29, 2019

Quiero tener el body positivity que tiene Estefano Santa Cruz pic.twitter.com/oslGQ1QDV8 — El de las Trufas (@ElDeLasTrufas) July 29, 2019

