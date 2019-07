Mujer creyó que tenía una espinilla y le detectaron un agresivo tipo de cáncer

Gibson Miller, una joven residente de Nueva York se está recuperando de un cáncer de piel en el rostro, luego de haber pensado que se trataba de una simple espinilla.

Según informó la cadena Fox 5, Miller, de 24 años mencionó que el punto directamente debajo de su ojo izquierdo no había desaparecido durante un periodo de tiempo promedio de un año, luego de ello decidió ir a ver al médico.

“Una de mis amigas en la universidad tenía algo en la cara, algo similar, que había comprobado y que estaba bien. Entonces, tenía eso en mente”, expresó la joven. “Una vez que me gradué la universidad, noté lo que pensé que era un grano en mi cara y que no desapareció en un año. Una vez que me di cuenta de que no iba a desaparecer, me acordé de mi amiga y decidí ir que me lo revisaran”.

Miller pensaba que estaba perdida puesto que en principio no sabía nada acerca de su problema ni tampoco conocía a alguien que antes hubiera padecido de un síntoma similar.

Luego de que fuera sometida a una biopsia se reveló que tenía carcinoma de células basales en etapa 1, y tuvo que ser muy cuidadosa dado que el cáncer estaba cerca de su ojo. Se sometió a una cirugía de Mohs, también conocida como cirugía micrográfica, por lo que un cirujano oculoplástico le suturó la piel luego de extirparle el cáncer.

La joven originalmente nativa de Ohio ahora está libre del cáncer y desea crear conciencia sobre cómo y por qué las personas deben cuidar su piel; ella asegura que “el conocimiento es poder”.

Tras verse recuperada reafirma la experiencia ganada con todo el proceso que vivió con el cáncer, expresando lo siguiente: “Mi nuevo eslogan: el protector solar es sexy. Todos deben usarlo sin importar lo que haga el sol” señaló.

Por otro lado, también advirtió sobre los efectos negativos de la “protección solar química”, que es diferente a los minerales con óxido de Zinc. “Cualquier cosa que comience con ‘oxy’ es muy mala. Son protectores solares químicos y son terribles”, declaró.

La joven estadounidense también hizo énfasis en la importancia de hacerse una revisión completa de la piel por lo menos una vez al año.

Escrito por Bles.com