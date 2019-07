Los colombianos lo querían ver. La razón por la que Egan Bernal no vendrá a Colombia a celebrar el título del Tour de Francia.

El campeón del Tour de Francia deberá quedarse varias semanas más en Europa, a pesar de querer venir a Colombia a celebrar su triunfo.

Así vivió el emotivo momento del triunfo en abuelito de Egan Bernal El señor Álvaro Julio Bernal conmovió a muchos con sus lágrimas.

La razón por la que Egan Bernal no vendrá a Colombia es que tiene compromisos deportivos adquiridos con anterioridad.

Egan deberá competir en varios criterium, pruebas de un día, que son comerciales más que deportivos.

De acuerdo a las palabras de Egan, él quería celebrar con "un desayuno en su casa", descansando en Zipaquirá.

"Quiero llegar a la casa y asimilarlo, creo que todavía no lo he asimilado, que he ganado un Tour. Quiero llevar la camiseta amarilla a Colombia", agregó.

Egan Bernal no participaría de la Vuelta a España, la cual empieza a finales de agosto.

