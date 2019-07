Cuerpo de una influencer fue encontrado desmembrado en una maleta

El pasado 27 de julio se encontró el cuerpo sin vida de una joven influencer, conocida como Yekaterina, dentro de una maleta en una residencia de Moscú, Rusia, según informó REN TV.

Catherine S., de 24 años, era muy popular en las redes por mostrar una vida extravagante y llena de lujos. Además de ser bloggera, también era pasante de la especialidad de Dermatología y su lema era “El ser determina la conciencia“.

El sábado pasado, las autoridades comunicaron que la joven se encontró dentro la vivienda en la que se quedaba hace dos años, luego de que familiares no pudieran comunicarse con ella y le pidieran al propietario que eche un vistazo. Al entrar, vio que la influencer yacía dentro de una maleta en una de las habitaciones de la casa.

De acuerdo con lo difundido por los medios locales, la tragedia se desató luego de que su ex pareja -a quien habría visto la noche anterior- no superara los celos que le daban los nuevos pretendientes de la víctima.

Una amiga de Chaterine le contó a REN TV que la joven podría haber estado acosada.

“No puedo asegurarlo, pero ella misma me escribió que su vida personal no tenía descanso. Obviamente, a alguien no le gustaba mucho eso“, dijo.

Las autoridades del Departamento de Investigación Principal del Comité de Investigación de Rusia abrieron una investigación penal por “asesinato” e iniciaron todas las acciones para lograr detener a la persona involucrada con el crimen.

