La opción de traducción instantánea sorprendió con esta aparente falla. La extraña respuesta en Google Translate que ofende a cientos de colombianos.

Usado por miles para comprender palabras en otros idiomas, Google Translate se convirtió en herramienta obligada en casi cualquier computador.

A través del buscador se puede acceder fácilmente, y poco a poco la aplicación ha ido refinando sus resultados.

Sin embargo, no han faltado los problemas, pues la aplicación ha tenido algunas fallas y a veces las personas pueden sugerir cambios en los resultados obtenidos.

Así, no es la primera vez que el programa muestra respuestas extrañas.

El caso más reciente fue el de una persona que intentó traducir del español al inglés "cuando me lo propongo", y el buscador contesta: "I love Colombia because of Narcos" (Amo Colombia por Narcos).

Dicha frase hace referencia a Narcos, la serie de Netflix. En redes la respuesta ha sido de burlas e indignación.

Esto es lo que sale en google translate cuando se pone “cuando me lo propongo” ayuda para cambiar esto ⁦@VickyDavilaH⁩ pic.twitter.com/3cYTdyVTSu — gloria (@gloria69792550) July 28, 2019

Everyone type on google translate (Spanish to English) “Cuando me lo propongo” !!! — diana marcela🦋🌸🇨🇴 (@dovelydiana) July 28, 2019

Por el momento, no se sabe si se trató de un hackeo, o si es culpa de la opción de "sugerir una traducción diferente" de la aplicación.

Busquen: 'Cuando me lo propongo' en Google translate y magia 😂 pic.twitter.com/KfOWsTWn79 — Franco (@franco_cortijo) July 28, 2019

Cuando en Google Traductor traduces del español al inglés "Cuando me lo propóngo" sale "I LOVE Colombia because of Narcos lol"

Quiero saber cómo hicieron para poner eso y lo grosero que es @GoogleColombia @Google pic.twitter.com/0gM8dZ345F — Bueh (@AnaPortillar) July 28, 2019

