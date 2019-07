Clara López se baja de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá

Con el retiro de Clara López, así queda el tarjetón para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá.

Una quinta aspirante a las elecciones a la Alcaldía de Bogotá se bajó de la campaña. Clara López, que lanzó el 19 de julio su aspiración para la Alcaldía, renunció a su candidatura. En el último minuto de las inscripciones, la candidata decidió retirarse de la campaña a la Alcaldía. En su lugar, se irá a la campaña para el Concejo de Bogotá.

López anunció en Corferias que el movimiento Colombia Renaciente no se va a presentar a la Alcaldía. "Decidimos no presentar la candidatura a la Alcaldía, para no dividir y más bien unir", dijo la designada para reemplazar a Samuel Moreno en 2011.

Clara López fue candidata del Polo Democrático a las elecciones de 2015, pero quedó en el tercer lugar. En esta oportunidad se había mencionado su nombre junto al de David Luna para representar al movimiento de personas cercanas al expresidente Juan Manuel Santos enlazado en el Colombia Renaciente.

En Colombia Renaciente decidimos no presentar la candidatura a la Alcaldía, para no dividir y más bien unir. Desde el Concejo de Bogotá le devolveré a la ciudad todo lo que me ha dado. pic.twitter.com/PHewJRiHH8 — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) July 28, 2019

El equipo de Clara López se volcará a las elecciones al Concejo por Colombia Renaciente. Una de las versiones preliminares a la inscripción de la exministra de Trabajo apuntaba a diálogos con Carlos Fernando Galán.

Así, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá serán Claudia López (Alianza Verde), Carlos Fernando Galán (firmas), Miguel Uribe Turbay (Avancemos) y Hollman Morris (Mais – Colombia Humana).