Gustavo Petro ya escogió a quién apoyar para la Alcaldía de Bogotá

Hubo mucha especulación sobre quién sería el candidato al que Colombia Humana-UP le diera su apoyo, pues Hollman Morris es el candidato de Petro a la Alcaldía. Así fue su elección.

Por meses, dos candidatos de las entrañas del progresismo pidieron pista a Gustavo Petro para ser quien lleve las banderas de la Colombia Humana.

Las elecciones del próximo 27 de octubre tendrán a un fuerte contendor y es que a pesar de los problemas y escándalos que se ataron a su figura, Hollman Morris es el candidato de Petro de Bogotá.

El concejal inscribirá este sábado su candidatura en Corferias, en Bogotá y contará con el aval de Mais y la alianza Colombia Humana-UP.

Tras los fallidos acercamientos que se dieron entre el senador de Colombia Humana y Claudia López, Hollman Morris es el candidato de Petro a la Alcaldía.

Empieza el camino y es que hasta este sábado hay plazo de inscribir candidaturas, con lo que inicia formalmente la campaña por la Alcaldía de Bogotá.

Morris ha trabajado en el Concejo de la ciudad en los últimos cuatro años en un tema de control político al alcalde Enrique Peñalosa.

El periodista le ha hecho una fuerte oposición a la contratación del metro elevado de esta administración y ese sería el punto de flexión de Petro que no apoyará a nadie más a las elecciones.

Morris, que no cuenta con el apoyo de algunas líderes femeninas de Colombia Humana tras las denuncias mediáticas de su exesposa por un problema de manutención, en un juicio que se está desarrollando y dos denuncias por supuesto acoso sexual, que no cursan ningún proceso en la Fiscalía porque no hay denuncia hasta el momento, asegura que limpiará su nombre y que será alcalde de la capital.

"Buenos días, les tengo una gran noticia, hoy me inscribo como candidato a la Alcaldía de Bogotá por la coalición Colombia Humana UP – MAIS. Nos vemos a las 10:30am en el arco de Corferias", consignó el precandidato en su cuenta de Twitter.

