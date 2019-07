Hermano de Luis Colmenares será candidato uribista en las elecciones 2019

View this post on Instagram

Con 24 años cumplidos Jorge tiene la edad suficiente para pensar y decidir por su propia iniciativa. Ha tomado una decisión política de mucha importancia para su vida y se la respeto, razón por la cual no lo voy a dejar solo. Jorge es lo único que tengo en mi vida después de que me rompieron el alma dejándome un dolor irreparable. Y Jorge me ha entregado el reposo para calmar mi agonía, de la misma manera que también lo ha hecho con su madre para ayudarla a aliviar su dolor. Ya lo sabes Jorge, seguiré contigo hasta donde tú dejes que yo te acompañe, porque tú eres dueño de tu libertad y tus derechos; por eso respeto y apoyo tus decisiones. Espero que seas objetivo y coherente con tu formación, tus convicciones y valores; que decidas en beneficio del interés general todas las veces que tengas que hacerlo. Y que nunca te olvides de luchar por los niños, niñas y jovenes que viven los peligros de esta Bogotá Salvaje, como tu le llamas, en la que tu naciste y en la que tus padres hemos vivido durante los últimos 35 años de nuestra existencia. Vamos pa’lante Jorge!! #bogotasalvaje #elecciones2019 @jcolmenarese @carlossuarezrojas @lilisandoval78 @estrategiapoder @delaespriella_style #vote #bogotá