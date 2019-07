Estos son los avances de la Comisión de la Verdad en la Costa Caribe

La semana pasada Valledupar fue sede de los diálogos de la Comisión de la Verdad que es una Entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad. Actualmente cuenta con seis meses de trabajo en el país.

En la capital del Cesar se reunieron en una misma mesa a dialogar el ciudadano extranjero y observador Mathias Zeller, el primer secretario de la Embajada Suiza; Alcides Mattos Tabares, conocido con el alias de ‘El Samario’, cuando fue comandante del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, de las AUC, en el centro del Cesar; Germán Gómez, integrante del partido Farc, quien hoy lidera proyectos productivos en el ETCR Tierra Grata; Rosa María Brito, líder afro de Riohacha; y Roberto Lacouture, empresario agrícola del Cesar. Todos ellos bajo la moderación de la comisionada Marta Ruiz. En esta reunión los actores presentes hablaron de verdad, de no repetición y de reconciliación.

El primero en hablar fue Roberto Lacouture “Fui víctima de todos lados”, dijo. Él fue secuestrado por las Farc y despojado de tierras por las Auc. “Aquí la verdad no debe ser de un solo lado, no solo de derecha ni de izquierda, aquí no podemos seguir dándonos plomo, aquí necesitamos salir adelante, sanar nuestros corazones”, dijo.

Germán Gómez, hoy dirigente político de Farc participó asegurando que una paz sin verdad nunca va a llegar a una paz verdadera, y agregó que se corre el peligro de volver al conflicto si se dice una verdad a medias. “Nosotros estamos dispuestos a contar la verdad, pero también queremos que otros sectores cuenten su verdad. En esta guerra hemos sido víctimas 45 millones de colombianos”, dijo.

Asimismo, Alcides Mattos, ex integrante de las AUC, hizo énfasis en la importancia de contar la verdad completa. “Si no lo hacemos, nunca sanarán las heridas”, aseguró. También, la líder afro de La Guajira, Rosa María Brito, se mostró preocupada por los acontecimientos que amenazan la paz en estos mementos y dijo que ha “una criminalización sistemática” que está poniendo en peligro el proceso de paz con las Farc. Pero advirtió que, a pesar de estas amenazas, “nosotros, los líderes, seguimos soñando”.

Mientras que, para Mathias Zeller, la verdad debe ser transformadora y en el proceso de buscarla y esclarecerla son importantes los territorios. “La verdad debe construirse en los territorios”, sostuvo.

El final del día se dio la apertura de la Casa de la Verdad de Valledupar, que fue inaugurada con la develación de un mural y con cantos vallenatos, entonados por sus propios compositores, como los maestros Rosendo Romero, Santander Durán, Sara Marín, hija de Hernando Marín y Juan Ariel.

El público estuvo integrado por víctimas del Cesar y de La Guajira, por autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones cívicas y de entidades internacionales, entre otros.

Los avances

Entre los avances presentados en estos seis primeros meses de trabajo, la Comisión de la Verdad construyó 26 rutas territoriales de investigación que ayudan a identificar los motivos del conflicto armado, la cronología de la violencia y relaciones entre los hechos.

Se pusieron en ejecución 74 proyectos financiados con recursos de cooperación internacional que permitieron la consolidación institucional de la Comisión.

Reducción de presupuesto

La entidad también hizo énfasis en que los recursos solicitados fueron disminuidos lo cual perjudicó parte de su operación en el país.

Para la vigencia 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) asignó 81.480 millones de pesos a la entidad, de los cuales 49.360 millones fueron destinados al funcionamiento y 32.120 millones para la inversión.

Este monto representó una disminución del 40 por ciento frente a lo solicitado para el 2019. Esta reducción afectó la entidad, especialmente en lo concerniente al despliegue territorial.

A 31 de mayo, la ejecución presupuestal por compromiso fue de 38.664 millones, lo que corresponde a una ejecución al corte, equivalente al 47 por ciento en mayo de este año.

El conflicto en el Caribe

De acuerdo a la Comisión de la Verdad, la costa Caribe durante el conflicto armado ha sufrido la presencia de todos los actores armados ilegales. En 2016 concentró el 28 por ciento de las víctimas del país, 2.182.043 personas. “Las masacres, los secuestros, las desapariciones y las extorsiones, entre otras, agudizaron la pobreza en el sur de estos departamentos y en el área rural del Caribe, afectando la democracia y el tejido social”.

Concluyeron que los conflictos por la tierra, el agua, la minería ilegal y los cultivos ilícitos persisten en medio de una estructura agraria caracterizada por una alta concentración de la tierra y en las últimas décadas por el auge de la ganadería y los monocultivos.

La frase: “Aquí la verdad no debe ser de un solo lado, no solo de derecha ni de izquierda, aquí no podemos seguir dándonos plomo, aquí necesitamos salir adelante, sanar nuestros corazones”, Roberto Lacouture

La cifra: 49.360 millones fueron destinados al funcionamiento de la Comisión de la Verdad.