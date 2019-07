Hombre se quitó la vida porque su novia lo dejó y él lo transmitió

“La echo de menos y no puedo vivir sin ella", dijo el hombre que cayó en depresión.

Shyam Sikarwar, de 22 años, transmitió en vivo su suicidio a través de Facebook Live justo antes de ahorcarse en un templo de Raibha, en Agra, al norte de la India, porque su novia se comprometió con otro hombre. El decepcionado joven dejó una nota de suicidio de cuatro páginas pidiendo disculpas a su familia. También pidió a la policía que no abriera una investigación por su caso, según el Daily Mail.

Cajero entregó más dinero del solicitado y ahora el banco ruega que lo devuelvan Dicen que el cajero "se volvió loco".

“La echo de menos y no puedo vivir sin ella. No puedo soportar el hecho de que se vaya a casar con otra persona”, fueron las palabras de Sikarwar, agregando: “El estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo”.

El aviso de la impactante transmisión les llegó a sus familiares poco antes de realizarse.

“El cuerpo de la víctima fue encontrado colgado dentro del templo por los residentes locales”, dijo Ajay Kaushal, portavoz de la policía de Achhnera, quien también informó que se había hecho la autopsia y entregado el cadáver a los familiares.

La familia desactivó la cuenta del joven y no quedó claro por cuánto tiempo estuvo el video disponible ni cuántas personas alcanzaron a verlo.

Nota escrita por Bles.com.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: