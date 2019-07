Taxista arrolló a universitario y huyó en el sur de Bogotá

Con videos de cámara de seguridad se reveló cómo el conductor de taxi atropelló a un estudiante universitario.

Un conductor de taxi arrolló a un estudiante universitario este fin de semana en el sur de Bogotá. El conductor, que circulaba en el barrio Andalucía de la localidad de Kennedy, no quiso llevar al hermano del joven. Este, en medio de una situación confusa, resultó arrollado por el conductor, quien huyó.

"Creo que el conductor no lo quiso llevar. Mi otro hijo, apenas vio que paró el taxi y estaban como discutiendo, se acercó a él. El taxista arranca, me coge a mi hijo y casi me lo mata", dijo Raúl Ramírez, padre de la víctima, a Noticias Caracol.

En el video se ve cómo el vehículo sale a toda velocidad chocando a una persona. Luego, otra cámara de seguridad muestra cómo el vehículo huye del sitio. El conductor no se detuvo a ayudar el herido, que quedó tendido en la vía principal.

El estudiante universitario cursaba Comercio Internacional en una institución de la ciudad. En la actualidad se encuentra en revisión de las serias lesiones que le dejó el incidente, recluido en el hospital de Fontibón.

