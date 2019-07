La Fiscalía lo dejó en libertad porque "no agredió a su víctima". ¡De no creer! Dejan en libertad a alias ‘El Bizco’, rompevidrios más temido en Bogotá

El pasado miércoles 17 de junio, autoridades reportaron la captura del Alias ‘El Bizco’, uno de los rompevidrios más temido en Bogotá y quien sería líder de la banda.

Alias ‘El Bizco’ había sido capturado cuando, al parecer, intentaba atracar a una mujer que se movilizaba en un vehículo.

Ahora se conoció que un juez ha dejado en libertad a Alias ‘El Bizco’, por dos razones, la primera es que el delincuete no agredió a su víctima y no causó ningún daño material, la segunda razón sería que no se ha interpuesto ninguna denuncia formal ante la justicia, según informa Noticias Caracol.

Cabe resaltar que autoridades venían siguiéndole la pista a este delincuente, quien días atrás habría amenazado a una mujer con cortarle su rostro si no le entregaba el celular.

Por la falta de denuncias al sujeto solo se le fue interpuesta una anotación por haber cometido un hurto simple y ser capturado en flagrancia.

