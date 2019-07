Esta es la imagen de su rostro. Reconozca la cara de 'El Bizco', el 'rompevidrios' que quedó en libertad a pesar de sus delitos.

Alias ‘El Bizco’ había sido capturado cuando intentaba atracar a una mujer que se movilizaba en un vehículo

Sin embargo, un juez lo ha dejado en libertad por dos razones:

La primera es que el delincuente no agredió a su víctima y no causó ningún daño material. La segunda es que no se ha interpuesto ninguna denuncia formal ante la justicia, según informa Noticias Caracol.

Reconozca la cara de 'El Bizco' si lo llega a ver en las calles

Debido a que es una persona que puede cometer robos en cualquier momento, hemos decidido mostrar su rostro para que esté prevenido si lo ve por las calles.

Captura de pantalla

Cabe resaltar que autoridades venían siguiéndole la pista a este delincuente, quien días atrás habría amenazado a una mujer con cortarle su rostro si no le entregaba el celular.

Recuerde que esta banda de ladrones ataca, normalmente, en horas de la noche y en varios puntos de la ciudad.

Ellos aprovechan los trancones para romper los vidrios de los carros y robar celulares, bolsos y billeteras de los ciudadanos.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: