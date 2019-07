Una mujer dice que Uribe se le aparece en sueños y le hace reclamos que ya la tienen agobiada.

Ella es Paola Andrea Flórez, propietaria de un hostal en el Parque Nacional Tayrona y extrabajadora del senador Álvaro Uribe.

La mujer, de 38 años de edad, dice que desde hace 15 meses el expresidente se le aparece en sueños. Ahí le hace reclamos y hasta le ha dejado pruebas de su presencia durante las noches.

“Me he visto afectada en mi salud y en mi vida económica por el senador Álvaro Uribe Vélez, a quien le he pedido de todas las maneras que me deje en paz (…) pero todos los días llega a mi casa, porque él es gnóstico y no me deja dormir”, dijo Paola Andrea Flórez, según Caracol Radio.

Ella manifestó a la emisora que hace años trabajó para Uribe. Pero por las presuntas irregularidades que notó en el manejo de temas políticos decidió renunciar a su empleo.

Dice también que su familia es uribista y que ella ha tenido que apartarse.

“Mi familia es Uribista, pero ante muchas cosas malas que yo veía en él, quise apartarme. Desde entonces no me deja en paz, me amenaza e incluso me dañó la fachada de la casa y la lavadora”, manifestó.

Ahora quiere que se conozca lo que le sucede, aunque no le crean y aunque la señalen de loca. Además, dice que un consejero espiritual le aconsejó que lo denunciara para que la dejara tranquila.

