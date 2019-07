Se conoce la multimillonaria cifra de lo gastado por Duque en sus viajes al exterior

La millonada que ha gastado Duque en viajes al extranjero y que indigna a los colombianos

La emisora WRadio reveló el número de viajes internacionales que llevaba el presiente Iván Duque, en tan solo 10 meses de Gobierno.

hasta el 18 de junio iba por los 17, pero rápidamente llegó a los 20.

La cifra salió a relucir, en tanto el presidente nuevamente está en una gira por el continente europeo.

Esto ha generado debate, pues muchos aseguran que Duque lleva más tiempo por fuera del país, que aquí, solucionando conflictos como los problemas de la implementación de los acuerdos de paz, la matanza de los líderes sociales, la economía en retroceso.

"La W revela que presidente Iván Duque hizo 17 viajes al exterior en 10 meses. Me parece mucho, en medio de un gobierno que tiene tantas dificultades. No sé cuánto viajaban otros presidentes, pero en este momento Duque no puede soltar las riendas del país, hay que gobernar aquí", reveló la periodista Vicky Dávila.

Sin embargo, en más de un mes la cifra ha cambiado, pus viajó a Panamá, a Lima, a Silicon Valley…

Pues en un trabajo muy juicioso, la emisora La F.M. hizo un análisis de lo que ha gastado el mandatario en sus viajes en 11 meses de empezar a gobernar.

La millonada que ha gastado Duque en viajes al extranjero y que indigna a los colombianos:

La cifra es contundente: 1500 millones de pesos.

El número de viajes asciende a 20.

El viaje más costoso fue su gira a Europa en donde gastó 374 millones de pesos

En Sillicon Valley, en cuatro días, gastó 243 millones de pesos

El promedio de viaje ha sido de 9 días

Su visita al papa costó 105 millones de pesos

Lleva viajando 54 días, de los 320 días

El 15% de su mandato ha estado en el exterior

Por día de viaje, gasta 27 millones de pesos, en promedio

Si la proyección sigue igual, Duque rompería récord viajando 255 días en solo cuatro años de Gobierno

