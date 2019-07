Trabajos que dejaron de existir, el verdadero problema del desempleo en el país

Los trabajos que dejaron de existir serían el verdadero problema del desempleo en el país. Así lo aseguró el exministro y analista Juan Camilo Restrepo.

En una entrevista para El Tiempo habló de casi un millón de empleos que han destruido, que dejaron de existir.

Es decir, se han presentado casos en empresas en los que la gente se va y no vuelven a contratar a alguien en ese cargo. O gente que asume otros roles y hace el trabajo de más de dos personas.

“No es que haya más demanda, sino menos oferta”, indicó Restrepo y habló de cifras.

“Como van las cifras que ha ido divulgando el Dane, es cierto que el tema del desempleo se está volviendo, desde el punto de vista social, el mayor problema del país. Y lo más grave es que tiene trazas de complicarse aún más”, dijo.

Y se refirió a las siguientes cifras: “entre abril del año pasado y abril de este año se destruyeron 750.000 empleos”. Agregó que, además de esos empleos desaparecidos hasta abril, en mayo se sumaron 280.000 empleos más.

“Si uno suma esos dos rubros, pues prácticamente se han destruido un millón de empleos en el último año”, señaló.

Y con “destruir”, Restrepo se refiere a trabajos que se cerraron, que no se renovaron o que no fueron reemplazaron.

También aseguró que la migración venezolana, pese a que sí ha impactado en el país, no es el factor principal del desempleo.

“Las cifras muestran que el problema del mercado laboral es falta de oferta de nuevos empleos. Algo tendrá que ver el fenómeno de los inmigrantes venezolanos, tampoco puede decirse que no. Entre otras cosas, las cifras de los mayores desempleos se están registrando en las ciudades donde no llega la migración venezolana, mientras que ciudades como Cúcuta, por ejemplo, o Bucaramanga no son las más altas de desempleo en el país, lo cual es un indicio de que sí pesa la inmigración venezolana, pero no es el factor determinante. El factor determinante es que las empresas, agobiadas de cargas, agobiadas de falta de demanda, desanimadas, no están abriendo nuevos frentes de empleo”, indicó.

El exministro recalcó que pese a las ayudas que el Gobierno dio a las empresas, estas son insuficientes.

