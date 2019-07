De película: El misterio de una avioneta encontrada incinerada en La Guajira

View this post on Instagram

El misterio de la avioneta incinerada hallada por pobladores de Mayapo se resolvió. El Ejército Nacional pudo establecer que el aparato nunca fue utilizado para actividades ilegales y abandonado por alguna organización criminal. En realidad la aeronave fue parte de la escenografía de la película filmada en esa región. Sin embargo, los realizadores de dicho proyecto olvidaron llevarse su avioneta. Al respecto se pronunció el coronel Wilson Cardozo, comandante del Bicar. “Se trató de un película que estaban filmando en la zona y la estructura de la avioneta quedó en el sector. Parece que fue armada para la escenografía”, explicó el oficial. Más noticias en www.diariodelnorte.net