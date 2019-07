En videos grabados por el personal de la aerolínea se evidencia el impacto que causó la turbulencia dentro de un avión de Fly Emirates. (Video) Sala VIP de un avión quedó destruída tras fuerte turbulencia.

Ocurrió a bordo de un avión A380 de la aerolínea Emirates, que cubría la ruta entre Auckland (Nueva Zelanda) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

En las imágenes difundidas en Internet se aprecia una sala VIP del avión donde comida, botellas y vasos están en el suelo tras una violenta turbulencia. Además, por todas se aprecian fragmentos de platos rotos debajo del mostrador del bar.

Por su parte, en una sala detrás de esta zona un carro de bebidas luce volcado y una señal de salida, caída entre otros objetos dañados.

Aquí el video de lo ocurrido:

Just been sent this video from an Emirates A380 flying Auckland to Dubai that hit severe turbulence…

Notice even the overhead ‘Exit’ sign is part of the broken debris 😳 ⚠️ pic.twitter.com/jHQLOkmPUT

— Alex Macheras (@AlexInAir) July 13, 2019