"¿Licencia para robar?" El dramático relato de una víctima de los rompevidrios

La mujer iba con su hija cuando fue víctima de los rompevidrios mientras se movilizaba por el norte de Bogotá

A pesar de las órdenes de la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana, los 'rompevidrios' siguen atacando. En varios cruces de la ciudad, se ha visto un gran número de casos de robos en la ciudad. Una víctima de los rompevidrios relató la dramática historia del robo que sufrió.

La víctima, Ana Milena Hoyos, publicó lo ocurrido este viernes en un video subido a Facebook. La mujer aseguró que estaba parada en el semáforo de la calle 127 con carrera 19 cuando un hombre trató de limpiar sus vidrios, pero de una forma "brusca".

"Siento inmediatamente que otro se me va a acercar por la puerta principal. Me agacho, cojo unas monedas (…) y abro un poco la ventana. Inmediatamente el ladrón me saca un cuchillo y me dice 'abra y me entrega el celular que ya lo vimos, si no quiere que le demos una puñalada en la cara', señalando a mi hija y amenazando a mi hija", dijo.

La víctima de los rompevidrios entregó el teléfono, pero luego los ladrones exigieron la plata. Esta se mantuvo pálida pero logró evitar que no dieran el dinero ni que le rompieran los vidrios. Lo peor ocurrió después de que denunciara el robo en una llamada telefónica a la Policía.

Hoyos narró todo lo ocurrido en el robo e identificó al asaltante con todos los detalles posibles, pero al día siguiente no había pasado nada. "Esta mañana iba a sacar a mi hija a la ruta. Salí una hora y media antes, y justo cuando paso por el frente, a las 5:37 de la mañana, seguía esta persona sentada en el semáforo con una bolsa de dulces, como si nada", narró.

"Verlo ahí sentado, en el mismo sitio, con la misma ropa… yo digo, ¿qué está pasando con la Policía? ¿Cómo es posible que denunciemos los ciudadanos y la Policía no haga nada? (…) Me pregunto, ¿será que la Policía está involucrada? ¿Tienen licencia para robar?", dijo la mujer.

