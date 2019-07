Según las autoridades el sujeto habría abusado del joven estudiante. Capturan profesor que extorsionaba a estudiante con publicar fotos íntimas.

Informan de la captura de un profesor de ingles en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

El sujeto fue capturado por haber extorsionado a un joven estudiante con publicar fotos íntimas.

Según informes, el hombre habría creado un perfil falso en la red social Facebook, donde se hacía pasar por una mujer y desde el cual engañó al joven.

El señalado que tiene 40 años de edad, logró engañar al joven estudiante de 15 años.

"Hágale entonces a las 11:00 como quedamos, el comprador sube. No traiga a nadie, eso es entre usted y él, lo demás lo cuadramos nosotros. Pero sube rápido apenas termine que tengo la clase de inglés. No me quede mal", dicen algunos de los mensajes que el docente le escribió, como lo publica Noticias Caracol.

El abusador con engaños le habría pedido fotos íntimas al menor para posteriormente cobrarle la suma de 500 mil pesos al estudiante para no publicarlas en redes sociales.

El profesor fue enviado a prisión y ahora deberá responder por el delito de abuso sexual y extorsión.

