(Video) Paramédico deja caer a paciente de la camilla cuando lo bajaba de la ambulancia

#VIRAL. "Ahí lo acabaron de desbaratar", esas fueron las palabras de un ciudadano de Dagua (V. del Cauca) que grabó el momento cuando socorristas del Cuerpo de Bomberos dejan caer de la camilla a un paciente. Sucedió el pasado domingo 7 de julio a la entrada del Hosp. José Rufino Vivas y el incidente afortunadamente no pasó a mayores.