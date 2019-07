Pasajero grabó cómo prendió fuego la turbina de su avión

Pasajeros a bordo de un vuelo de Delta que viajaba de Atlanta, Georgia a Baltimore, Maryland, vivieron momentos de pánico cuando anunciaron los tripulantes del vuelo que debían aterrizar de emergencia.

¿La razón? Una parte de la turbina izquierda se desprendió y la falla fue transmitida a toda la aeronave que tuvo que aterrizar de inmediato.

"Nosotros declaramos una emergencia. Necesitaremos cuadrillas en el despegue", aseguró un piloto.

Había 148 pasajeros a bordo.

A Delta flight from Atlanta to Baltimore had to make an emergency landing in North Carolina after one of the plane's engines failed.

There were no reported injuries. https://t.co/Crm0PRxp1i pic.twitter.com/23obfUsQjg

— ABC News (@ABC) July 9, 2019