Le llegó la hora cero a Santrich y no apareció en la Corte Suprema

Jesús Santrich no se presentó a la Corte Suprema. A la cita, que estaba programada para las 9 a.m. de este martes llegaron sus dos abogados, pero no el exguerrillero, desaparecido desde hace una semana.

Los abogados Gustavo Gallardo y Eduardo Matyas, en representación del ahora congresista, aseguraron a la Corte que no conocen el paradero de Santrich.

Ahora ellos tendrán que presentar una justificación para la inasistencia a la citación. Si es aceptada por los magistrados podrían aceptar reprogramar la fecha. De no ser así, el exlíder de las Farc podría estar expuesto a una orden de captura en su contra nacional e internacional.

Podría salir del partido

Horas antes de la cita se pronunció el partido Farc.

Uno de sus líderes, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, aseguró que el partido esperaba que Jesús Santrich se presentara a indagatoria. De lo contrario analizarán sacarlo del movimiento.

"Esa es la esperanza que tenemos, que aparezca el compañero y, como dice la gente, no quedemos haciendo el oso", dijo Alape a periodistas.

