Congresista uribista publicó que fue amenazado, pero tuiteros no le creen

Un hecho muy preocupante se presentó este fin de semana en contra del congresista Álvaro Prada del partido Centro Democrático.

El representante a la Cámara aseguró que le llegó una carta de las que serían las Farc-Ep, para amenazarlo a él, al presidente Iván Duque, a Álvaro Uribe y a senadores del Centro Democrático.

La carta, poco habitual en el contexto de la exguerrilla, teniendo en cuenta que ya no existe y que no hay una organización que responda si es cierto o no, ha generado malestar entre los internautas que aseguran que son inventos.

La carta que ya fue puesta a disposición de la Policía y la Fiscalía, fue altamente criticada por los seguidores del congresista que está siendo investigado por el cartel de falsos testigos.

Entre los mensajes, muchos aseguran que esto no es verdad y que la carta es una autoamenaza. Los mensajes apuntan a indicar que no hay razones para una amenaza así y que solo quieren minar el proceso de paz.

Así le respondieron los tuiteros:

¿Usted que ha hecho importante en su vida como para que alguien lo quiera matar? — elbuenliberal (@librepensador04) July 6, 2019

Eso lo hizo ud mismo en word que noche, no sea fanfarrón. — Bill Almadescreida (@Almadescreida) July 7, 2019

Jajajajaja jajajajaja jajajajaja Jajajajaja jajajajaja Jajajajaja jajajajaja jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja jajajajaja jajajajaja Jajajajaja jajajajaja Jajajajaja jajajajaja jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja jajajajaja Jajajajaja jajajajaja jajajajaja Jajajajaja Jajajajaja jaja — mbrdelcielo (@mbrdelcielo) July 6, 2019