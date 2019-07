América de México será la nueva gran prueba de River Plate en pretemporada

No hay tiempo que perder y eso lo saben en las toldas millonarias. Cada vez restan menos días para el inicio de las diferentes competencias. La Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Superliga Argentina tocan a la puerta. Por eso, ultimar detalles y no dejar ningún cabo suelto es crucial de cara a lo que se viene. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis River Plate VS América de México EN VIVO ONLINE Amistoso Pretemporada)

Marcelo Gallardo quiere seguir escribiendo su historia en el conjunto de la banda cruzada. El estratega, sin lugar a dudas, es uno de los mejores que ha pasado por el banquillo. Así lo demuestran sus resultados en el banquillo riverplatense. Razón por la que, de seguro, afrontará este compromiso como si fuera oficial.

En la anterior presentación, el conjunto millonarios venció de manera contundente 5-0 a Chivas de Guadalajara. Allí, se vio un equipo engranado, compacto y ordenado tácticamente, motivos suficientes para que la hinchada se ilusione. Eso sí, no deberán bajar la guardia en ningún momento.

Para el final de la pretemporada, su rival será América de México. Las águilas, a pesar de perder 1-2, vienen de complicarle la vida a Boca Juniors. Es así como serán un interesante medidor para River Plate.

Ver Gratis River Plate VS América de México EN VIVO ONLINE Amistoso Pretemporada

Día: 6 de julio

Hora: 7:00 p.m. // 21:00 hrs.

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)