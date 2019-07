Boca Juniors, a despejar las dudas contra Chivas de Guadalajara

El arribo de Gustavo Alfaro al conjunto Xeneize ha generado toda clase de reacciones y no es para menos. Si bien los resultados no desentonan, el estilo de juego del equipo no convence. De hecho, las críticas no cesan. Por eso, se piden refuerzos a como de lugar. Sin embargo, hasta el momento, son más los rumores y las contrataciones no llegan. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Boca Juniors VS Chivas de Guadalajara EN VIVO ONLINE Amistoso Pretemporada)

En el compromiso contra América de México, si bien Boca Juniors ganó, no gustó. Y es que, de no ser por las individualidades, el marcador hubiese sido otro. Mauro Zárate se convirtió en el gran salvador de este proceso. Sin embargo, lo colectivo pocas veces apareció. Prueba de ello fue el manejo de balón de las águilas en la mayoría de pasajes del partido.

La Copa Libertadores y la Superliga Argentina tocan a la puerta. Restan pocos días para el inicio de ambos campeonatos, donde es obligación del Xeneize brillar y figurar. Razón por la que, contra el rebaño sagrado, deberán ultimar detalles, corregir y demostrar que están ala altura para pelear por el título.

Día: 6 de julio

Hora: 9:30 p.m. // 23:30 hrs.

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)