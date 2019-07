Además de robarla la golpearon y le cortaron el rostro. Joven fue brutalmente agredida en medio de un atraco.

Una joven de 23 años de edad fue víctima de una grave agresión por parte de unos sujetos que se bajaron de un taxi para robarla.

La víctima fue identificad como Valerie Royero Benavides, una joven estudiante y trabajadora que vive en la ciudad de Barranquilla.

Según relata la joven, después de bajarse del bus en el que venía del trabajo para su casa fue que sufrió el ataque.

Benavides comenta que los delincuentes se bajaron de un taxi y la siguieron para pedirle sus pertenencias.

"Él me habla, pero yo no le entiendo. Luego me dice: ¡Dame tu celular! Yo puse resistencia y en el momento en que yo me resistí el me golpea, me corta el rostro, yo me caigo", cuenta la mujer a El Heraldo.

Fue en ese momento que los delincuentes aprovechan que la joven está en el suelo para robarle el bolso, subirse al taxi y huir.

Según argumenta la mujer, después de unos minutos logró reponerse y salir corriendo para su casa, allí al ver la gravedad de la herida fue llevada de urgencia a un centro médico.

Después de ser atendida la mujer se dirigió a las autoridades para poner la respectiva denuncia, ahora dice estar inconforme con el cuerpo de Policía pues no le han brindado importancia al caso.

Joven fue brutalmente agredida en medio de un atraco.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.