Claudia López le dijo enmermelado a Lucho Garzón en el pasado, pero ahora están juntos

En redes sociales hoy ronda dos tuits de la candidata a la Alcaldía Claudia López. En uno del 27 de marzo de 2017 lanzó una fuerte crítica a los entonces miembros del Partido Verde: Alfonso Prada y Luis Eduardo Garzón.

En el comentario hecho en la red social, Claudia, que era senadora del Partido Verde, aseguró que estaban enmermelados.

Alfonso Prada y Lucho Garzón son otros enmermelados más de maquinaria clientelista que está con Santos. No son 'verdes' para nuestra fortuna, señaló Claudia en ese entonces.

El otro tuit es en el que López celebra la adhesión del exalcalde Garzón a su campaña. Muchos en redes critican el cambio de posición y aseguran que no entienden cómo fue el cambio y qué fue lo que pasó.

PUBLIMETRO contactó a la candidata que respondió qué fue lo que pasó y cómo en cinco años cambió su concepto.

"La vida no es estática. Han pasado cinco años. Yo nunca estuve de acuerdo en el Partido Verde a que hiciera parte del Gobierno Santos. Una cosa era apoyar la paz y otra apoyar a Santos a quien le conocimos practicas de mermelada, y cosas peores. Lucho y Prada estaban ahí y yo les critiqué muchas cosas. Ese trino es de 2014", señaló la candidata.

Enfatizó en que las cosas cambiaron en cinco años y que su nueva relación está basada en la visión de Luis Eduardo Garzón sobre ciudad y lo mejor para la Bogotá que gobernó.

"Lucho adhirió generosamente a mi campaña porque me dijo que le gusta mi programa, que le gusta que sea mujer, que ve a Galán estancado por la derecha. Que realmente ve en mí un ánimo de no destruir todo lo que ya está y seguir encasillada en el populismo de izquierda de Petro o en el populismo de derecha de Uribe", señaló López.

La vida no es estática. No tenemos que estar de acuerdo en todo para llegar a acuerdos. Entonces ¿para que eso se dé tendría que no haber una sola crítica en cinco, diez, o veinte años? ¡Hasta acompañé a Juan Lozano (rival en campaña) y hice campaña en su contra!

También se mostró enfática en acotar que no entiende el bombo con el Tuit.

"No entiendo la bobada con que si el trino es o no de hace cinco años. Yo no lo voy a borrar", puntualizó la candidata.