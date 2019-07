Santrich es una persona que se puede mover libremente, no tiene orden de captura: Mindefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que Santrich puede moverse libremente porque no tiene orden de captura.

Su declaración la hizo en una entrevista con Blu Radio, en la que habló de lo que sucede con el congresista en términos judiciales.

“No lo tenemos rastreado, es una persona que puede moverse libremente en el país, no tiene restricción de ninguna clase. Sobre él no pesa ninguna orden de captura y no tiene orden de arraigo de algún municipio, ni mucho menos”, dijo.

Aclaró que Santrich tenía un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección para protegerlo, no para vigilarlo. “A Santrich lo estaba protegiendo la UNP. Él era una persona que estaba siendo protegida”, manifestó.

También señaló que se cree que esté en la frontera con Venezuela del lado colombiano.

“Él estaba en territorio del Cesar, cercano a La Guajira, entonces diría que él puede estar perfectamente en territorio colombiano, cerca a la frontera”, manifestó.

