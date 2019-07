El drama de una pequeña de siete años que pesa 95 kilos

Danna Michel, cursa el grado segundo, tiene siete años y pesa 95 kilos.

La familia de la pequeña busca ayuda para la difícil situación.

"Me siento muy incómoda, cuando yo estoy acostada me tengo que parar porque me estoy ahogando y sentada pues casi no soy capaz de dormir", relató la niña a Noticias Caracol.

Desde que Danna Michel tenía tres años comenzó a aumentar de peso, y hasta el momento no le han mandado algún tratamiento para controlarlo.

El padre de la niña detalló al medio antes citado que actualmente la menor se encuentra sin EPS, debido a que él está desempleado hace un año. Por tal razón, pide que alguna entidad trate el caso de su hija.

La niña tiene dificultad para respirar, caminar y hasta para dormir.

