Brasil vs. Argentina: Belo Horizonte, solo para uno de los dos

Se quieren, se odian, se aman, se extrañan, se necesitan y se detestan… No hay Brasil sin Argentina y no hay Argentina sin Brasil. Los dos máximos referentes del fútbol de Sudamérica tienen la capacidad de paralizar el mundo cuando chocan, más si es a todo o nada.

Hace doce años que esto no ocurre y ahora sucederá. El antecedente más cercano fue en la final de la Copa América 2007, en Venezuela. Luego chocaron por eliminatorias y en partidos amistosos, pero esta noche en el Mineirao de Belo Horizonte, es a todo o nada. Uno, sí o sí, se quedará afuera del camino a Maracaná.

Ese estrés aumenta el compromiso de unos y otros. Brasil sabe que no ha entregado su mejor versión en su Copa, más allá de algunos minutos contra Perú. Además, sin Neymar, a quien perdió en la víspera del torneo, la gran preocupación del entrenador Tité es la anemia ofensiva.

En Brasil todos critican a Gabriel Jesús. EL delantero del Manchester City no marcó en lo que va del certamen y desde 2017 que no anota un gol con el ‘Scratch’. Sin embargo, la verdeamarelha no tiene muchas variantes disponibles en esa zona, aunque recupera a Richarlison para la semifinal.

Por su parte, los dolores de cabeza para Argentina pasan por la fragilidad defensiva expuesta. La Albiceleste acumula dos partidos sin goles en contra, pero no genera la garantía necesaria para decir que defiende bien. Lionel Scaloni apostó por un mediocampo sin un volante neto de marca, algo que le reclama la crítica.

Aunque parezca difícil de creer, la otra preocupación en Argentina es Leo Messi. El astro del Barcelona todavía no se mostró en su real dimensión, ni siquiera en los juegos en los que Argentina ganó.

Leo lo reconoce y se escuda en que no le encuentra la vuelta a los campos de juego. No obstante, el estadio de Mineirao luce como un billar y ahí Messi no tendrá excusas para no mostrar su mejor fútbol en el duelo sudamericano.

La historia de Brasil y su favoritismo, enfrentada a años y años de frustraciones de Messi y compañía con la selección Argentina. La Copa está llegando a su fin y aunque no es Maracaná, Belo Horizonte solo brillará para uno de los dos en la noche del martes, el otro quedará inmerso en la crisis.

