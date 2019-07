¿Listos? Vea el eclipse solar total en vivo

Siga en vivo eclipse de sol del 2 de julio de 2019 que se verá en gran parte de Suramérica. Estas serán las horas y los países donde se verá.

Aunque será en Chile y Argentina donde mejor se verá, desde Colombia también podrá verlo a través de transmisiones en vivo. También podría asistir al Planetario de Bogotá, que tiene preparado una serie de actividades.

El eclipse comienza sobre el océano Pacífico, así la sombra lunar entra en Sudamérica cerca de La Serena, Chile a las 3:22 p.m. EDT (3:22 p.m. CLT). El eclipse total comienza en La Serena a las 4:38 p.m. EDT (4:38 p.m. CLT) y finalizará cerca de Chascomús, Buenos Aires, Argentina a las 4:44 p.m. EDT (5:44 p.m. ART), no mucho antes del atardecer que será 5:24 p.m. EDT (6:24 p.m. ART). Fuera de esta trayectoria, se verá un eclipse parcial de Sol en el resto de Chile y Argentina, así como en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en partes de Colombia, Brasil, Venezuela y Panamá.

“El eclipse parcial de Sol no se observará en los santanderes y en la costa norte de Colombia. En Bogotá el evento tendrá una duración total de 1 hora y 2 min y el momento de máximo oscurecimiento (3,05%) será a las 3:38 p.m.”, aseguró el Planetario. Otras ciudades como Pasto y Leticia podrán presenciar un mayor período de umbra.

Después del eclipse de Sol 2019, el próximo eclipse total solar visible en Sudamérica tendrá lugar el 14 de diciembre 2020.

¿Están listos? Are you ready? ☀️ 🌑 🌎

A total solar eclipse will be seen over parts of Argentina and Chile tomorrow and we're covering it live in English & Spanish. Here's how you can watch: https://t.co/xaxZcvNXkH pic.twitter.com/DLu3I6fWtl

