Centro Democrático estaría mandando estos correos para reclutar (sin permiso)

Varias son las denuncias de ciudadanos en redes sociales que afirman que sin aportar datos personales al partido Centro Democrático, reciben correos para que se afilien a la colectividad.

Pues lo problemático de los correos es que han sido denunciados por personas que no tienen ninguna afinidad con el partido, lo que intriga sobre la procedencia de los datos con los que envían los correos.

Cabe recordar que por la ley de habeas data, usted es dueño de sus datos y es ilegal que una empresa o persona jurídica los use para difundir comerciales o propagandas.

Las denuncias apuntan a que sin entregar sus datos, el Centro Democrático ha enviado correos masivos sin autorización de los receptores de la información oficial del partido político.

Otro de los aspectos que llamaron la atención de estas comunicaciones fue el modus operandi de la colectividad para buscar adeptos. En ese caso, lo que hicieron fue llamar a la campaña 10×10 en la que buscan que una persona traiga 10 militantes en 10 días por lo que recibirá premios.

Esto ha hecho recordar a los colombianos de las famosas pirámides de las que hacen parte colombianos, pero en esta ocasión sin dinero, sino con votantes.

Me llegó este mensaje a mi correo. Señores Centro Democrático, no me interesan para nada ni ustedes ni sus mensajes. No soy Uribista!! pic.twitter.com/U4KHwiNHzo

— Ndg (@Nancydgas) May 10, 2019