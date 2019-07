Así podrá ver en vivo el eclipse de sol de este 2 de julio en Colombia y Sudamérica

Para poder ver en vivo el eclipse de sol de este 2 de julio no tendrá que ir hasta Chile o Argentina.

Este martes será un día muy especial para los fanáticos de la astronomía y la ciencia en Latinoamérica. El 2 de julio de 2019 un eclipse de sol cubrirá casi toda Sudamérica. Aunque en Bogotá y Colombia será un eclipse parcial, usted podrá verlo. Así podrá ver en vivo el eclipse de sol de este 2 de julio.

El eclipse ocultará el sol sobre el Océano Pacífico. La zona de eclipse total cruzará el norte de Chile y Argentina durante la tarde de este martes. Aún así, la zona de penumbra se extenderá hasta el norte de Suramérica, incluidos amplios tramos de Colombia.

Con ocasión del eclipse, el Planetario de Bogotá, desde las 2:30 p.m., preparará una serie de actividades especiales para que los amantes del cosmos puedan disfrutar del fenómeno astronómico.

“El eclipse parcial de Sol no se observará en los santanderes y en la costa norte de Colombia. En Bogotá el evento tendrá una duración total de 1 hora y 2 min y el momento de máximo oscurecimiento (3,05%) será a las 3:38 p.m.”, aseguró el Planetario. Otras ciudades como Pasto y Leticia podrán presenciar un mayor período de umbra.

La NASA y otros institutos astronómicos mundiales adelantarán transmisiones en vivo en Facebook y Youtube. Miles de personas se han movilizado a ciudades como La Serena (Chile) y Córdoba (Argentina), aunque en Buenos Aires habrá eclipse casi total antes del anochecer.

Ciudades como Lima, Quito, Santiago y Asunción también observarán notoriamente este fenómeno.

