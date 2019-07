La joven, de 20 años de edad, fue encontrada en sin vida en las playas de Prado Mar, en Puerto Colombia. Amigo de exparticipante del Desafío relató angustiosos momentos en que murió la joven.

La vida de la barranquillera María Fernanda Aguilar fue cegada por una fuerte ola que la arrastró y no permitió que fuera vista por el equipo de rescate.

"Julián, el novio de Mafe, empezó a gritar: ¡ayuda! ¡ayuda! Después que yo veía que el seguía gritando y gritando yo me metí a tratar de agarrarlos pero no podía porque mi fuerza no daba y la corriente me llevaba. Yo sentí que también me estaba ahogando, y ella no decía nada, sino que trataba de ayudarlo a él " relató Rodrigo Giraldo, amigo de la joven, a Noticias Caracol.

Ese día el mar estaba muy agitado. Las autoridades atendieron el llamado de alerta pero no la pudieron ubicar rápidamente debido a que una ola se la llevó.

Las autoridades hacen un llamado a los bañistas para que eviten entrar al mar en zonas que son prohibidas o de alto riesgo.

En el lugar tres personas han perdido la vida en las mismas circunstancias.

