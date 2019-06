La carta de Vicky Dávila con sus "emociones encontradas" sobre el gobierno Duque

La columna de esta semana de Vicky Dávila tuvo fuertes acusaciones al presidente Iván Duque, y un deseo de que "le vaya bien".

El desempeño del gobierno de Iván Duque, cuando se acerca el primer año de su mandato, ha sido negativo. El incremento de la violencia contra líderes sociales, el desempleo y la mala situación económica han ido en su contra. Así lo determinan las encuestas, como la de Gallup en la que su favorabilidad cayó al 29%. Y así lo demuestran columnas incluso de personas a su favor, como la periodista de W Radio Vicky Dávila.

La columnista, en la revista Semana, aseguró que la labor del mandatario no ha sido positiva. "Según Gallup, su favorabilidad apenas llega al 29 por ciento, como si se tratara de un gobernante en el ocaso", dice la columna, que intenta moderar la situación recordando cómo recibió el país el mandatario el pasado 7 de agosto.

"Comprendo que recibió un país inundado de coca, polarizado hasta los tuétanos, con una economía nerviosa y, lo más complicado, un país cuyo “estado de opinión” hablaba de una Colombia en paz, a pesar de la existencia del ELN, las bandas criminales y los disidentes", asegura Dávila. Pero luego va a pedirle explicaciones.

"Usted está en la obligación de dar soluciones porque es el Presidente; nadie lo obligó a serlo y lo que recibió ya no es excusa para justificar los fracasos. A esta altura, la gente empieza a verlo a usted como el responsable de todo lo malo, no a Santos. No sé, pero a veces lo siento tan ausente, como si el palacio estuviera vacío. Tal vez por eso, sus 17 viajes al exterior son un exceso", dice su columna.

El punto más crítico de la columna, para Vicky Dávila, es cómo se ha rodeado el presidente. Personajes como los ministros de Defensa, Guillermo Botero, la exministra de Justicia Gloria Borrero y el canciller Carlos Holmes Trujillo salieron crucificados. "Los colombianos lo reclaman, Presidente. ¿Usted no se da cuenta que hay más gente sin trabajo?", afirma.

Aún así, Vicky Dávila termina con palabras de advertencia más cercanas a las de un consejo de amigos que a las de una dura crítica. "Yo quiero que a usted le vaya bien, pero por favor, reaccione. Usted no puede pasar a la historia como un buen tipo que fue un mal presidente… y faltan 3 años", finaliza.