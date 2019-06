¡Ahora en Copa América! ¿Venezuela seguirán siendo el gran dolor de cabeza argentino?

Messi y compañía saltan a la cancha con el objetivo de poner punto final a las críticas. El rendimiento en fase de grupos fue discreto. De hecho, tan solo ganaron un partido y anotaron tres goles, dos de ellos contra Catar. Por eso, los señalamientos no se hicieron esperar. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Argentina VS Venezuela Copa América 2019 EN VIVO ONLINE)

Muchos esperan que contra Venezuela, Argentina se reencuentre con su buen fútbol, gane, guste, golee y clasifique a semifinales de la Copa América. Sin embargo, la realidad es otra e increíblemente, en esta ocasión, no hay ningún favorito en esta llave.

Desde 2014, todo cambió…

La Vinotinto dejó de ser la cenicienta y así lo demuestran sus resultados. A pesar de la histórica paternidad de los gauchos hasta 2011, donde en 18 compromisos, solo perdieron uno, en 2014 todo cambió. Y es que, en los últimos seis duelos, la paridad es evidente. Argentina sumó dos empates y dos victorias, misma cantidad que Venezuela.

¿Faríñez y Roldán, las piedras en el zapato argentino?

Sin lugar a dudas, Wuilker Faríñez es uno de los mejores arqueros del continente. No en vano, en las dos oportunidades que enfrentó a Messi, brilló y mantuvo su arco en cero. No obstante, no es el único que preocupa en las toldas albicelestes. Wilmar Roldán, árbitro designado, no trae buenos recuerdos. En los últimos cinco partidos que le arbitró a Argentina, los gauchos solo ganaron uno. Fue en 2011, 4-1 sobre Chile.

Ver Gratis Argentina VS Venezuela Copa América 2019 EN VIVO ONLINE

Día: 28 de junio

Hora: 2:00 p.m.

Canal 1: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: Caracol TV (Haga clic acá para ver la señal online)

Link 3: (Haga clic acá para ver la señal online)