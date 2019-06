¡Carlos Queiroz lo decidió! Confirmada la titular de Colombia para enfrentar a Chile en cuartos

Terminó la fase de grupos e inicia la segunda ronda. Allí, en los cuartos de final, la Tricolor mide fuerzas contra una complicada escuadra. La Roja, vigente campeona de la Copa América, es la nueva prueba del combinado cafetero. Por eso, no es momento de especular o probar. (Encuentre más abajo las alineaciones confirmadas de Colombia VS Chile Copa América 2019)

El buen desempeño del equipo nacional en la primera ronda, le permitió a Carlos Queiroz ver a todos sus hombres en cancha. De hecho, el único que hasta el momento no ha sumado un solo minuto es Camilo Vargas. Razón por la que, de seguro, el director técnico no habrá tenido dudas al escoger esta titular.

Los rumores en torno al once inicial fueron muchos. Sin embargo, el estratega de la Tricolor tenía todo claro. Con estos hombres, Colombia buscará dar el golpe, clasificar a semifinales, eliminar a uno de los candidatos y convertirse en favorita al título. Eso sí, no será nada fácil, ya que los dirigidos por Reinaldo Rueda no se guardarán absolutamente nada.

Alineaciones confirmadas de Colombia VS Chile Copa América 2019

David Ospina; Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Duván Zapata y Roger Martínez

