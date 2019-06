¡Y eso que no contarán con él! El milagro que espera hacer Real Madrid con James Rodríguez

Uno de los hombres que se roba las miradas en el mercado de pases es James Rodríguez. El mediocampista ha recibido ofertas de diferentes clubes que quieren contar con él en sus filas. Y es que su técnica, calidad y virtudes son innegables. Así queda reflejado cada que salta a la cancha.

Bayern Múnich no ejerció la opción de compra y el colombiano regresó al Real Madrid. No obstante, en las toldas merengues confirmaron que no contarán con el cucuteño para la próxima temporada. Razón por la que, desde ya, le buscan destino.

Arsenal, Juventus, PSG, Atlético de Madrid y Napoli han expuesto su interés por el cafetero. Sin embargo, hasta ahora, no se concreta absolutamente nada. Por eso, se aguarda por el anuncio oficial de alguno de estos grandes equipos. Eso sí, el conjunto italiano, dirigido por Carlo Ancelotti, pica en punta.

Lo cierto es que, antes de la partida del futbolista, Real Madrid tiene un objetivo claro con James y otros jugadores declarados transferibles. Según informó MARCA, la Casa Blanca sueña con completar 1.000 millones de euros en traspasos en la segunda 'era Florentino'. Recordemos que ya acumulan 700.

"Este curso ya se han ingresado 30 millones de los 40 en los que se pactó la salida de Marcos Llorente al Atlético de Madrid. Y se espera sacar mucho más. Con Bale, James, Theo, De Tomás o Kovacic, se cuenta con que la suma total de ingresos podría alcanzar los 300 millones de euros"

Asimismo, aclaran que los restantes quieren completarlos con la venta de Keylor, Lucas, Nacho, Vallejo, Isco, Ceballos, De Tomás y Mariano.

También le puede interesar: