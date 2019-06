La empresa que deberá retirar sus patinetas eléctricas de Bogotá y Colombia

Un conflicto de marcas hace que las patinetas eléctricas Movo salgan del mercado de micromovilidad.

Diez días hábiles tendrá la marca Movo para sacar sus patinetas eléctricas del mercado colombiano. El motivo, según la Superintendencia de Industria y Comercio, fue un conflicto de marcas con la empresa de alquiler de bicicletas y patinetas Muvo. Debido a esto, la compañía deberá enfrentar una fuerte sanción.

Según la entidad, Movo usurpó el registro de marca de Muvo para aplicar el mismo negocio. "En vista del claro perjuicio que se estaba generando sobre Muvo, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial, toma la decisión decretar medidas cautelares a las empresas Maxi Mobilitas S.A.S y Movo Mobilitas S.A.S", dijo Muvo en un comunicado.

Movo, que opera desde España con el apoyo de Cabify, no había registrado la marca en Colombia. Así, al salir al mercado causaron un serio perjuicio a Muvo, luego de 8 meses de operación. Por tanto, la empresa Movo deberá sacar sus patinetas eléctricas del mercado hasta registrar una nueva marca.

El gerente de Muvo, Daniel Otero, aseguró que esta es una situación que no esperaba que llegara. "Claramente todo esto ha sido una pérdida para ellos y para nosotros. Y no dejemos por fuera a los usuarios que cuentan con un servicio menos de transporte. O qué me dice del tiempo y dinero que va a perder Movo cambiando el branding de todo en Colombia. Me habría encantado llegar a una solución por un camino distinto a este”, aseguró a Enter.co.

