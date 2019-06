El romántico beso entre dos jugadoras en el Mundial que causó gran revuelo en redes

View this post on Instagram

Esta foto ha recibido miles de comentarios debido a que esta pareja de mujeres son rivales en la cancha y aliadas en su hogar. Las futbolistas Magdelena Eriksson (Suecia) y Pernille Harder (Dinamarca) han demostrado su amor en la Copa Femenina. Celebraron con un beso que una de ellas avanzó a la clasificación