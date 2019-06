Señalado de desmembrar a una joven se cortó la garganta durante el juicio 

Aubrey Trail fue trasladado desde el juzgado en Nebraska (EE.UU) hasta un hospital de la zona, tras atentar contra su propia vida.

El hombre de 52 años es acusado de asesinar y desmembrar a una joven de 24 años con la ayuda de su pareja, Bailey Boswell, quien será juzgada este año.

El cuerpo de la víctima fue hallado envuelto en bolsas de basura en diciembre de 2017. Ella había desaparecido 19 días antes, después de haber conocido a Boswell por internet.

En medio del juicio, Aubrey Trail gritó que su pareja era inocente: "Bailey es inocente y los maldigo a todos".

Después, llevó un objeto cortopunzate hasta su cuello y lo usó. La escena dejó a todos impactados.

#VIDEO: Aubrey Trail yells out " Bailey is innocent and I curse you all!" before stabbing himself in the neck during trial today.

We are unsure of what he used to stab himself but he "should appear in court in handcuffs for the rest of the trial."@FOX42KPTM pic.twitter.com/5gMONG5lDB

— Jenna Liston FOX42 (@JennaListonTV) June 24, 2019