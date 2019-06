¡Colombia ya tiene rival! Cavani se vistió de héroe y Uruguay venció a Chile sobre los minutos finales

Todas las miradas se centraron en el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro y no para menos. Allí, midieron fuerzas dos de las mejores selecciones del continente. Los charrúas, máximos ganadores de la Copa América con 15, y la roja, vigente campeona del certamen, chocaron en busca del primer lugar del grupo C. (Encuentre más abajo el video de los goles de Chile VS Uruguay Copa América 2019)

Reinaldo Rueda fue claro y contundente en rueda de prensa. El gran objetivo de Chile era asegurar el liderato. Y es que eso significaba tener más días de descanso y preparación de cara a los cuartos de final. Eso sí, dicha meta también la tenía en mente el conjunto dirigido por Óscar Washington Tabárez. Razón por la que, desde el pitazo inicial, la intensidad fue la protagonista.

El juego fuerte dijo presente. Sin embargo, el orden táctico también jugó un papel fundamental. De hecho, las ocasiones de peligro fueron escasas y las pocas que hubo, llegaron a través de la vía aérea. Por eso, no cometer errores era fundamental, ya que el más mínimo detalle sería aprovechado por el rival, liquidando prácticamente el compromiso.

Fue así como, sobre los minutos finales, la defensa chilena soltó la marcar del goleado, Edinson Cavani, quien no desaprovechó la oportunidad y anotó el único tanto de la noche para alegría de toda la hinchada charrúa y desazón de la afición austral, que no tuvo más remedio que resignarse. No obstante, Chile avanzó segunda y medirá fuerzas contra Colombia en cuartos de final.

Video de los goles de Chile VS Uruguay Copa América 2019

🇺🇾⚽ ¡GOOOOOL DE URUGUAY! ⚽🇺🇾 ¡Cabezazo perfecto de Cavani! Un momento de inspiración charrúa que terminó en alegría 🎉#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/B0ui1P7LkE — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 25, 2019

MÁS NOTICIAS DEL DEPORTE, AQUÍ.

También le puede interesar: