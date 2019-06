La mujer fue obligada a perder un hijo. Viuda de Pablo Escobar habló del aborto que el capó la obligó a realizarse a los 14 años.

María Isabel Santos, anteriormente llamada Victoria Henao, relató un suceso que mantuvo ocultó durante 44 años.

El relato fue realizado por la viuda de Pablo Escobar para el programa 'Un Nuevo Día' de Telemundo.

La mujer comenta que en esa época ella no tenía “absoluta conciencia” de la situación, por lo que se dejó convencer del capo.

Isabel Santos cuenta que la visita a una supuesta amiga de Escobar terminó por realizándole un aborto.

“En ese momento, me encuentro sobre una mesa, porque ni habían camillas, ni nada de eso, y yo le digo que qué está pasando, que qué me va a hacer. Ella me dice: ‘No, vamos a prevenir un embarazo’. Y después ella me dice qué es lo que yo sola tengo que hacer en el proceso y los dolores que eso me va a generar”, manifestó.

En la entrevista Isabel revela que nunca pensó que contaría aquel difícil momento por la que fue sometida por el capo colombiano.

