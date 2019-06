Gran Premio de Francia: ¿continuará el dominio de Mercedes en la Fórmula Uno?

Continúa la máxima categoría del automovilismo mundial. Mercedes, de la mano de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, da una verdadera cátedra. Los resultados obtenidos en lo que va del campeonato son maravillosos. Y es que, en siete carreras disputadas, han celebrado en las siete ocasiones. Eso sí, Ferrari no se queda atrás y le pisa los talones. Sebastian Vettel y Charles Leclerc han hecho hasta lo imposible por destronar a la escudería alemana, pero no ha sido posible. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Gran Premio de Francia de Fórmula Uno 2019 EN VIVO ONLINE)

En esta ocasión, vuelven a verse las caras en el Gran Premio de Francia. Sin embargo, el panorama no pinta nada alentador para Ferrari. Hamilton y Bottas hicieron el 1,2 en la pole position. Mientras que Leclerc y Vettel partirán tercero y séptimo, respectivamente. Razón por la que deberán remar para dar vuelta a la situación y demostrar que la Fórmula Uno no está definida. En caso de no ser así, todo se irá definiendo antes de tiempo y de manera rápida.

Ver Gratis Gran Premio de Francia de Fórmula Uno 2019 EN VIVO ONLINE

Día: 23 de junio

Hora: 8:10 a.m.

Canal: Fox Premium (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir la carrera online)

Continúa la máxima categoría del automovilismo mundial. Mercedes, de la mano de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, da una verdadera cátedra. Los resultados obtenidos en lo que va del campeonato son maravillosos. Y es que, en siete carreras disputadas, han celebrado en las siete ocasiones. Eso sí, Ferrari no se queda atrás y le pisa los talones. Sebastian Vettel y Charles Leclerc han hecho hasta lo imposible por destronar a la escudería alemana, pero no ha sido posible.

En esta ocasión, vuelven a verse las caras en el Gran Premio de Francia. Sin embargo, el panorama no pinta nada alentador para Ferrari. Hamilton y Bottas hicieron el 1,2 en la pole position. Mientras que Leclerc y Vettel partirán tercero y séptimo, respectivamente. Razón por la que deberán remar para dar vuelta a la situación y demostrar que la Fórmula Uno no está definida. En caso de no ser así, todo se irá definiendo antes de tiempo y de manera rápida.