¿Messi será el salvador contra Catar y le dará la clasificación a Argentina?

La albiceleste, increíblemente, sigue con vida. A pesar de perder 0-2 contra Colombia y de empatar 1-1 frente a Paraguay, los gauchos sueñan con la clasificación. Eso sí, no será nada fácil. El rendimiento de la mayoría de jugadores no es el mejor. De hecho, son más las dudas que las certezas y las críticas por parte de la prensa e hinchas no cesan. (Encuentre más abajo el link para Ver Argentina VS Catar Copa América 2019 GRATIS EN VIVO ONLINE)

Algunos señalaban al supuesto grupo ‘amigos de Messi’ de ser los responsables de no ganar títulos. Sin embargo, esta nueva camada de futbolistas tampoco cumple con las expectativas. Incluso, están al borde de firmar un verdadero papelón en caso de no avanzar a la segunda ronda de la Copa América. Por eso, deberán dar lo mejor de sí y no guardarse nada.

Como es costumbre, las esperanzas están depositadas en Lionel Messi. La Pulga, si bien no cuenta con la compañía esperada dentro de la cancha, intenta revertir la situación apelando a su clase, técnica y calidad. Y es que contar entre las filas con el mejor jugador del mundo siempre hará la diferencia. Razón por la que esperan aprovechar para imponerse sobre la sorpresiva Catar.

Ver Argentina VS Catar Copa América 2019 GRATIS EN VIVO ONLINE

Día: 23 de junio

Hora: 2:00 p.m.

Canal 1: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal Argentina: TV Pública (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)