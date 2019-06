¡Argentina se salvó del papelón! La albiceleste ganó, clasificó y ya conoce a su rival de cuartos (2-0)

En la Arena do Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, la albicelsete se jugaba la vida. Después de las discretas presentaciones contra Colombia y Paraguay, no tenía más remedio que ganar o ganar. Por eso, desde el pitazo inicial salieron en busca del primer tanto de la tarde. (Encuentre más abajo el video de los goles de Argentina VS Catar Copa América 2019)

Lionel Scaloni volvió a patear el tablero y realizó varios cambios en el once inicial. Eso sí, como siempre, la fe estaba depositada en su máxima estrella y única figura, Lionel Messi. En La Pulga reposaba toda la responsabilidad por ganar y avanzar a la siguiente ronda, evitando un papelón en territorio brasileño.

El combinado gaucho rompió el celofán rápidamente, gracias a un grosero error de la defensa de Catar. Lautaro Martínez robó un balón dentro del área y, mano a mano con el guardameta, marcó el 1-0 parcial para alegría de su hinchada. Con ese resultado y la victoria de Colombia sobre Paraguay, eran conscientes de que clasificaban a cuartos de final como segundos del grupo B.

Los asiáticos fueron en busca del empate y le causaron más de un dolor de cabeza a Franco Armani, quien respondió de gran manera, evitando el empate. Además, sobre los minutos finales, Sergio Agüero sentenció el compromiso con un 2-0 definitivo.

Ahora, la albiceleste piensa en los cuartos de final, donde medirá fuerzas ante Venezuela en el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. Allí, nuevamente se presenciará el duelo entre Lionel Messi y Wuilker Faríñez.

Video de los goles de Argentina VS Catar Copa América 2019

🇦🇷⚽ ¡GOOOOOL DE ARGENTINA! ⚽🇦🇷 ¡Lautaro Martínez y la primera alegría albiceleste! Error garrafal de Qatar en la salida 🤦‍♂️#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/ucdYOE28jH — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 23, 2019

🇦🇷⚽ ¡GOOOOOL DE ARGENTINA! ⚽🇦🇷 ¡Agüero, Agüero, Agüero! Gran carrera y mejor definición para anotar el gol de la tranquilidad y la clasificación a cuartos 👊#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/EmsIvXICJH — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 23, 2019

MÁS NOTICIAS DEL DEPORTE, AQUÍ.

También le puede interesar: