El emotivo mensaje de Carlos Queiroz para David Ospina por su difícil momento familiar

Continúan las reacciones en torno a la complicada situación que vive David Ospina y no es para menos. El estado de salud del padre del guardameta de la selección Colombia no es el mejor. Razón por la que el futbolista no dudó un segundo en retirarse de la concentración de la Tricolor y viajar de manera inmediata a Colombia.

Fue así como los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer. En primera instancia, los colombianos y seguidores se pronunciaron a través de las redes sociales mediante. Posteriormente, el director técnico, Carlos Queiroz, envió un emotivo mensaje durante la rueda de prensa previa al compromiso contra Paraguay en la Arena Fonte Nova.

Emotivo mensaje de Carlos Queiroz por salud del padre de Ospina

“Estamos con los corazones y con las oraciones con David y su familia. Estamos más unidos y con más responsabilidad juntos. Pensamos que con respeto y silencio hay que cuidar de David, ya va a estar muy pronto con nosotros”

De igual manera, el estratega del combinado guaraní, Eduardo Berizzo, se pronunció sobre el tema. También en rueda de prensa, no solo se refirió a lo futbolístico, sino que además habló de lo que vive David Ospina con su familia.

"De parte de la Asociación Paraguaya, los jugadores y el cuerpo técnico le entregamos unas palabras de respaldo y de mucha consideración a Ospina para que atraviese este momento con mucha fuerza. Toda nuestra solidaridad"

👏 Mensaje de apoyo a @D_Ospina1 por parte del técnico Eduardo Berizzo y la Selección de Paraguay pic.twitter.com/LpqLglm9Vp — AS Colombia (@AS_Colombia) June 22, 2019

