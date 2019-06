Los hermosos gestos de los colombianos con David Ospina en medio de su difícil momento familiar

La Copa América está en juego y el nivel de la selección Colombia es maravilloso. Así lo reflejan los resultados. En primera instancia se impuso 2-0 sobre Argentina y, posteriormente, venció 1-0 a Catar. Eso sí, lo más llamativo es el nivel de todos y cada uno de los jugadores y los excelentes planteamientos tácticos del director técnico, Carlos Queiroz, que cada vez convencen más.

Los puntos altos han sido muchos. Duván Zapata, con goles, demuestra que quiere ser titular. De igual manera, James Rodríguez confirma, partido a partido, por qué es uno de los referentes de la Tricolor. Por último, David Ospina le ha facilitado más de una victoria al combinado patrio con sus atajadas. Y es que, sin lugar a dudas el guardameta es otro de los más queridos por la hinchada.

Sin embargo, no todo es futbolístico, también hay temas más importantes y relevantes. Es el caso de lo acontecido en las últimas horas con el arquero de la escuadra cafetera. David Ospina viajó de urgencia a territorio colombiano debido a que el estado de salud de su padre no es el mejor. Eso sí, por fortuna no ha fallecido como algunos medios aseguran. Por eso, sus seguidores y millones de colombianos no dudaron un segundo en enviarle mensajes de apoyo, aliento, esperanza y fe al golero.

Hermosos gestos de los colombianos con David Ospina en medio del delicado estado de salud de su padre

Animo campeon, primero la familia y Dios los acompañe.. — Richard (@JAIEGO) June 22, 2019

fuerza hermano — Baldi 🇨🇴 (@Don_Baldi) June 22, 2019

Fuerza panista. Dios lo bendiga!!! — Duvan Londoño (@DuvanLondo25) June 22, 2019

Mucha fuerza, David, todo va a estar bien 💪. Nuestras plegarias y oraciones estarán con usted y toda la familia Ospina. Dios les bendiga 🙏🏻🇨🇴. ¡Buen viaje! — Andrés Riveiro (@ARPM07) June 22, 2019

Ospina el mejor eres nuestro orgullo gracias por tantas alegrias Dios bendiga tú vida y la de tú familia — [email protected] (@MLen122) June 22, 2019

¡FUERZA OSPINA! Todo nuestro apoyo para el guardameta colombiano en estos momentos. ¡ESTAMOS CONTIGO, DAVID! 🙌💪 — Andres (@Andres32900238) June 22, 2019

Bendiciones para ti y para tu familia, espero de todo corazón que tu señor padre se recupere y que tu compañía lo llene de vitalidad y energía! Gracias por los buenos momentos ídolo! — Lil-G (@LilGMusicNgg) June 22, 2019

